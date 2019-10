Lady Gaga a postat un mesaj pe Twitter cu care și-a uimit fanii

Rețelele sociale sunt un mijloc prin care persoanele publice își mențin comunitatea aproape, iar Lady Gaga a reușit să stârnească o controversă cu o singură postare de pe Twitter care conține doar două cuvinte: „Ce este fortnight?”

Ceea ce a atras cu adevărat atenția a fost faptul că fanii s-au gândit că ea s-ar fi referit de fapt la „Fortnite”, care este un joc video extrem de cunoscut și nu la ce înseamnă două săptămâni (expresie ce provine de la britanici).

Așa cum ne așteptam, fanii de pe Twitter care au observat postarea ei au lăsat mai multe comentarii și i-au apreciat postarea, ajungând să strângă peste 900.000 de like-uri.

Și cum fanii au fost destul de șocați la citirea mesajului de pe Twitter, ei au început să facă mai multe glume pe seama acestui lucru, precum „Poate cineva să-i ia telefonul lui Lady Gaga?”

will someone please take gaga’s phone away pic.twitter.com/scynwvN3zQ

„Sună-mă pe telefon. O să-ți dau milioane de motive să te joci. Tu și cu mine”, a fost un alt mesaj al unui utilizator de Twitter, un cunoscut jucător, făcându-se referire la cele mai cunoscute piese cântate de Lady Gaga.

Call me on the Telephone. I’ll give you a Million Reasons to play. You and I. pic.twitter.com/dL6y6bJrrW

— Ninja (@Ninja) 15 octombrie 2019