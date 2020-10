La numai 18 ani, Cleopatra Stratan s-a logodit

În cea mai mare parte a acestui an, Edward Sanda și Cleopatra Stratan și-au trăit povestea de iubire mai mult la distanță. Însă acest lucru nu i-a împiedicat să fie împreună în cele mai importante momente, cum ar fi aniversările zilelor de naștere. Astfel, după ce Edward a sărbătorit în luna iulie împlinirea a 23 de ani alături de iubita sa, printr-o vizită la Chișinău, pe 6 octombrie Cleopatra și-a sărbătorit majoratul la București, la Clubul Diplomatic.

Seara dintre 5 și 6 octombrie a fost cu totul specială pentru cei doi, pentru că Edward a pregătit cel mai frumos cadou pentru Cleopatra: o cerere în căsătorie, imediat după miezul nopții. „Mi-am dorit foarte mult să fie un moment intim și să fim doar noi doi”, povestește Edward, care s-a pregătit foarte mult pentru alegerea inelului de logodnă. „Complice” și ajutor i-a fost mama lui, alături de care a umblat prin foarte multe magazine. „A fost o nebunie, am intrat, cred, în toate magazinele chiar și de câte 5-6 ori, pentru că îmi doream să găsesc acel inel perfect pentru ea. Am trăit ceva emoții și în privința dimensiunii, pentru că nu am avut cu mine un alt inel de model și nu știam exact mărimea. Dar s-a potrivit perfect!”, adaugă artistul.

La rândul ei, Cleopatra spune că „deși mă gândeam că se va întâmpla într-o zi, în niciun caz nu mă așteptam ca cererea să vină acum. Și de ziua mea! Așa că m-a luat prin surprindere și am fost foarte emoționată! Am spus ‘Da!’ și sunt fericită”.

Ei au anunțat fericitul eveniment la petrecerea Cleopatrei, la care au participat familiile și un cerc restrâns de prieteni. Cei doi artiști spun că, dincolo de toate, se bucură foarte mult și se consideră norocoși că au reușit să aniverseze fizic majoratul artistei, iar planurile de nuntă vor veni la timpul lor.

Citește și:

De ce nu își dorește Delia să aibă o carieră internațională

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro