La numai 13 ani, Prințesa Leonor a Spaniei a ținut primul său discurs regal

Prințesa Leonor a Spaniei, moștenitoarea tronului și viitoare Regină, și-a sărbătorit miercuri ziua de naștere, ea împlinind 13 ani.

Spre deosebire de alți copii, aceasta nu a avut parte de o petrecere aniversară, ci a ținut primul său discurs regal, în cadrul unui eveniment oficial ce a marcat a 40-a aniversare a Constituției spaniole.

Prințesa Leonor a Spaniei este fiica mai mare a Regelui Felipe al VI-lea și Reginei Letizia și, în cadrul evenimentului, a citit primul din cele 169 de articole din La Carta Magna, Constituția adoptată de Parlamentul spaniol în 1978.

Îmbrăcată într-o rochiță albastră, cu guler Peter Pan, Prințesa Leonor a Spaniei a vorbit celor prezenți imediat după ce tatăl ei a ținut discursul inaugural al evenimentului care a avut loc la Institutul Cervantes din Madrid. Mama ei, Regina Letizia, și sora ei mai mică, Prințesa Sofia, în vârstă de 11 ani, s-au aflat în audiență și au ascultat cu încântare și mândrie discursul Prințesei Leonor.

La final, Prințesa Leonor a Spaniei a fost felicitată de tatăl ei și aplaudată de toți cei prezenți în sală.

Regele Felipe al VI-lea, care acum are 50 de ani, avea tot 13 ani atunci când a susținut primul său discurs regal în 1981, preluând atribuțiile regale. În luna ianuarie a acestui an, Prințesa Leonor a Spaniei a fost decorată cu Ordinul Lâna de Aur (the Order of the Golden Fleece), o onoare care marchează primul pas din drumul ei spre a deveni Regină.

Prințesa Leonor este prima în ordinea succesiunii la tronul Spaniei. Leonor a fost desemnată „Prințesă de Asturia” în 2014, odată cu urcarea pe tron a tatălui ei. Pe lângă acest titlul oficial, Leonor mai are și titlurile istorice „Prințesă de Girona”, „Prințesă de Viana”, „Ducesă de Montblanc”, „Contesă de Cervera” și „Lady Balague”.

