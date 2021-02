La fel de îndrăgostită: Regina Rania a Iordaniei i-a urat La Mulți Ani soțului său printr-o fotografie emoționantă

Regina Rania a Iordaniei a făcut un gest public de afecțiune cu ocazia celei de-a 59-a aniversări a soțului său, regele Abdullah II.

Acum câteva zile, regina, care a împlinit 50 de ani anul trecut, a postat pe Instagram o fotografie alături de regele Abdullah al II-lea.

În imaginea de cuplu, Regina Rania, cu părul desfăcut, etalează stilul clasic cu care și-a obișnuit admiratorii, într-o rochie-cămașă albă. Regele Abdullah al II-lea poartă un tricou bleumarin. În privirile amândurora se citesc atât afecțiunea pe care și-o poartă, cât și istoria lungă a relației lor, care a început în 1993.

Fotografia a venit însoțită de un mesaj în arabă, a cărei traducere aproximativă este: „Rugăciunea mea în această zi este să îți aduc în fiecare an aceeași pace pe care te străduiești întotdeauna să o răspândești în lume. În fiecare an, stăpânul nostru va face o mie de lucruri bune, și Dumnezeu să vă binecuvânteze, oh, cei mai de preț oameni.”

Regina a adăugat o versiune mai scurtă a mesajului, în engleză: „Sper ca fiecare an să-ți aducă aceeași pace pe care o inspiri lumii. La mulți ani, Majestate #Iordan #LoveJO”.

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

Cu o zi înainte, Rania postase niște fotografii emoționante în care soțul ei apare alături de mezinul familiei, prințul Hashem. Acesta din urmă împarte ziua de naștere cu tatăl său și doar a împlinit 16 ani.

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

Cuplul regal are patru copii. Prințul Hussein bin Al Abdullah este primul născut și a fost decretat Prinț Moștenitor în 2009. Hashem are două surori mai mari, prințesele Iman și Salma.

Într-un interviu acordat mai demult revistei Hello, Regina Rania a spus că vrea ca toți copiii ei să fie tratați cât mai normal posibil. „Așa că le spun [oamenilor]: Renunță la titlu când vorbești cu ei; dacă își cumpără ceva, nu căra sacoșele pentru ei.”

