Kylie Jenner este din nou însărcinată?

Tot mai multe zvonuri au început să circule după ce Kylie Jenner a postat o fotografie acoperindu-și abdomenul. Mai mult decât atât, fanii au analizat și comportamentul fiicei sale, Stormi, care pare să indice același lucru.

„Este doar o fotografie sau Kylie încearcă să ascundă faptul că este însărcinată?” Aceasta este întrebarea la care fanii caută cu disperare un răspuns. „Este a treia fotografie în care îți acoperi abdomenul. Încep să cred că ești însărcinată. Dacă ești, sunt fericită pentru tine”, a comentat un fan, în timp ce mai multe persoane au început să-i adrese direct întrebări precum: „Un alt copil?”; „Este din nou însărcinată?”.

Vezi această postare pe Instagram ice me out💚💍 O postare distribuită de Kylie (@kyliejenner) pe Mar 20, 2019 at 11:06 PDT

Kylie Jenner și Travis Scott și-au întâmpinat fiica, Stormi Webster, în luna februarie, anul trecut. Cei doi au negat în repetate rânduri că ar aștepta un alt copil în viitorul apropiat. Secțiunea de comentarii a luat foc și la imaginea postată de Kylie în urmă cu o lună, în descrierea căreia a adăugat: „Baby #2?” Fondatoarea Kylie Cosmetics a explicat mai târziu că apelativul se referea la iubitul ei, Travis, alături de care apărea în poză, și nu la un alt copil.

Vezi această postare pe Instagram my baby is stuck to me like glue lately🖤 O postare distribuită de Kylie (@kyliejenner) pe Mar 17, 2019 at 3:38 PDT

Fanii au mai descoperit un indiciu care i-a făcut să se întrebe din nou dacă starul din Keeping Up With The Kardashians ascunde o sarcină, după ce a Kylie a menționat că, în ultima vreme, Stormi este foarte atașată de ea. „Asta înseamnă că ești însărcinată. Când copiii se atașează de mama lor, dintr-o dată, înseamnă că există o altă sarcină”, a scris un fan.

Persoanele care îi urmăresc activitatea lui Kylie Jenner prin intermediul rețelelor sociale nu vor să mai fie luate prin surprindere de o schimbare în viața celei pe care o admiră. Kylie a reușit să-și țină secretă sarcina până în momentul în care a născut, deși au existat nenumărate speculații că ar fi însărcinată.

Citește și:

Leonardo DiCaprio dansând este cel mai amuzant lucru pe care îl vei vedea azi și a devenit deja viral

Foto: Instagram, Arhiva Revistei ELLE

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK