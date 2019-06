Kylie Jenner clarifică zvonurile despre conversația pe care a purtat-o cu Alex Rodriguez la Met Gala

Kylie Jenner vrea să lămurească niște aspecte cu privire la conversația pe care Alex Rodriguez a avut-o cu cei de la Sports Illustrated în legătură cu Met Gala. Amintindu-și că, alături de logodnica lui, Jennifer Lopez, s-a simțit minunat, Alex a povestit publicației că a stat la masă cu Kylie și Kendall Jenner, Donatella Versace, dar și cu Idris Elba și soția lui, Sabrina Dhowre. „Am stat lângă Kylie și Kendall. Kylie a vorbit despre Instagram și rujul ei și cât este de bogată”, a spus Alex, aspect care a stârnit o reacție din partea starului din Keeping Up With The Kardashians.

Kylie Jenner contrazice afirmația fostului jucător de baseball, precizând că dialogul lor a constat într-un subiect foarte discutat la acea vreme, Game of Thrones: „Nu am spus asta. Am vorbit doar despre Game of Thrones.” La puțin timp după, Alex a răspuns comentariului făcut de Kylie pe Twitter cu mesajul: „Doamne, așa este. Eu am vorbit despre tine și despre cât de mult te iubesc fetele mele.”

Totuși, nu ne-ar fi surprins dacă fondatoarea Kylie Cosmetics chiar s-ar fi lăudat cu averea ei, având în vedere succesul de care se bucură în prezent. În martie ea a fost numită de către revista Forbes cea mai tânără miliardară și, totodată, cea mai tânără miliardară care a câștigat singură această avere de aproape 1 miliard de dolari.

