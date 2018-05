Kylie Jenner, acuzată că ar fi editat o imagine cu fiica sa, Stormi

Kylie Jenner, precum restul surorilor ei, este cunoscută pentru numărul uriaș de followers pe care îi are pe rețelele de socializare. Deși pe timpul sarcinii aceasta a luat o pauză de la social media, odată cu nașterea fetiței, Stormi, a revenit. Pozele cu bebelușul au fost appreciate de fani, însă nu a durat mult până să apară și critica.

Nu cu mult timp în urmă, Jenner a făcut publice niște poze dintr-o vacanță cu familia la tropice. Majoritatea pozelor erau cu ea sau cu tatăl fetiței, Travis Scott, dar o anumită poză a stârnit discuții controversate. Aceasta o înfățișa pe Jenner ținând-o în brațe pe Stormi, iar lumea a observat rapid o ușoară denivelare a peretelui din spate, considerată imediat un semn caracteristic al folosirii Photoshop.

Jenner, renumită pentru utilizarea aplicațiilor de editarea precum Photoshop sau Facetune, a fost imediat acuzată că ar fi editat fața și urechea bebelușului de numai 3 luni. Fanii au izbucit, atât pe Twitter, cât și pe Instagram, și au criticat-o dur pe Jenner, comentând că distruge percepția frumuseții a milioane de tinere, dacă ea consideră că e nevoie să editeze pielea unui bebeluș.

