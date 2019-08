Kit Harington vorbește despre finalul „Game of Thrones” și dezvăluie în cât timp a filmat scena finală cu Emilia Clarke

Kit Harington a vorbit cu cei de la The Hollywood Reporter despre finalul serialului în care l-a interpretat pe Jon Snow. Actorul în vârstă de 32 de ani a povestit despre scena finală dintre el și Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), precizând că a fost filmată în trei săptămâni.

„Am simțit o mare responsabilitate pentru acea scenă. A fost o pagină și jumătate de dialog și am filmat timp de trei săptămâni. Au vrut să filmeze fiecare unghi, pentru a se asigura că va ieși așa cum vor. Când filmezi aceeași secvență timp de două săptămâni și este doar o pagină și jumătate, devine un exercițiu lung în concentrare. Trebuie să-ți amintești energia de care ai nevoie, în fiecare zi, și să te asiguri că este constantă. Cu o scenă cu o încărcătură emoțională atât de mare, este greu pentru toată lumea – mie, echipei, Emiliei. A fost obositor. Este unul dintre cele mai grele lucruri pe care le-am filmat”, a spus Kit.

După episodul final din luna mai, HBO a lansat Game of Thrones: The Last Watch, un documentar ce ne arată acțiunea din spatele camerelor de filmat, din întregul sezon. Unul dintre cele mai memorabile momente din documentar este atunci când Kit Harington reacționează la scena finală în timp ce actorii citesc scenariul.

„Nu am realizat ce se va întâmpla decât după o jumătate de pagină după ce Jon o omoară pe Dany. Îmi amintesc că am rămas uimit și mă uitam la Emilia, stând în cealaltă parte a mesei, care dădea dezaprobator din cap. Am fost complet surprins, deși vezi pe parcursul sezonului etapele care au dus la acea situație. Dar chiar și așa, a fost un șoc imens pentru mine”, a continuat Kit.

Kit Harington este nominalizat anul acesta la Premiile Emmy, la categoria Outstanding Lead Actor într-un serial dramă. Game of Thrones a strâns un total de 32 de nominalizări, cele mai multe acumulate într-un an de un serial.

