Kit Harington a plâns la sfârșitul filmărilor pentru „Game of Thrones”

„Am fost în șoc și foarte surprins la dezvăluirea anumitor evenimente (din serial), iar când am conștientizat ce se întâmplă, am plâns incontrolabil', a spus Kit în cadrul emisiunii The Late Show with Stephen Colbert.

Kit Harington a vorbit și despre costumul pe care îl poartă în serial, explicând că haina de blană „cântărește o tonă și miroase îngrozitor'. „De câte ori mergeam pe platourile de filmare și o îmbrăcam mă simțeam din nou în personaj. Este minunat. Dar restul aspectelor despre ea – cred că i-au adăugat greutate în fiecare an', a continuat actorul.

Kit Harington, care îl interpretează pe curajosul Jon Snow, a reușit să nu dea niciun fel de detalii fanilor care așteaptă cu sufletul la gură premiera ultimului sezon „Game of Thrones', care va debuta pe 14 aprilie. În urmă cu două zile a apărut și trailer-ul oficial care s-a lăsat așteptat aproape doi ani.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

