Kit Harington are un mesaj dur pentru cei care critică ultimul sezon Game of Thrones

Într-un interviu acordat recent, actorul Kit Harington – care interpretează rolul lui Jon Snow în popularul serial Game of Thrones, a declarat că se simte „chiar sfidător” cu privire la cel de-al optulea și ultimul sezon al serialului.

„Nu vreau să par răutăcios cu privire la criticii care sunt pe acolo, însă orice critic care petrece jumătate de oră scriind despre acest sezon și face afirmații negative cu privire la el, în capul meu, se poate duce dracului (they can go f**k themselves)„, a spus actorul

El a vorbit și despre câtă muncă implică acest serial, câte eforturi fac actorii și echipa de producție în speranța că serialul va fi plăcut de fani, critici, chiar și de cei care îi contestă popularitatea.

„Știu câtă muncă a fost depusă pentru acest serial. Știu ce mult le pasă oamenilor de el. Știu câtă presiune au pus toți pe ei înșiși și câte nopți nedormite, lucrând, au existat pentru toți cei implicați”, a mai declarat el. „Totul pentru că le pasă atât de mult. Pentru că le pasă de personaje, pentru că le pasă de serial. Pentru că le pasă să nu dezamăgească lumea. Acum, dacă unii se vor simți dezamăgiți, nu ma interesează – pentru că toată lumea a dat ce are mai bun”.

Cu siguranță, un alt motiv pentru care actorul apără cu atâta înverșunare serialul este că, pe lângă toată munca sa, rolul pe care l-a interpretat a avut o mare influență și asupra vieții sale personale. El și-a întâlnit soția, Rose Leslie, pe platourile de filmare ale serialului Game of Thrones.

