Kit Harington a plans pentru finalul „Game of Thrones”

Intr-un interviu recent, Kit Harington nu s-a sfiit sa dezvaluie ce anume l-a facut sa planga: faptul ca serialul in care joaca de aproape 10 ani se va sfarsi foarte curand.

Kit Harington, care il joaca pe Jon Snow, unul dintre personajele cheie ale serialului, a declarat pentru The One Show de la BBC: „Am plans la final… cred ca nimanui nu ii pasa la fel de mult de finalul show-ului precum ne pasa noua (n.r. distributia „Game of Thrones”)”.

Kit a mai dezvaluit ca saptamana trecuta actorii au citit scenariile ultimelor episoade „Game of Thrones”, deci asta inseamna ca stiu cu totii care va fi marele final al serialului-fenomen!

Kit Harington a continuat sa vorbeasca despre cat de trist este faptul ca o experienta de asemenea proportii a ajuns la final:„Imi vine putin sa plang cand ma gandesc la asta. Va fi un an foarte ciudat pentru ca va trebui sa imi iau la revedere de la toata lumea si sa filmez ultimele scene cu fiecare actor.”

Facand referire la faptul ca acum stie cum se va termina „Game of Thrones”, Kit a mai adaugat: „acum stiu totul”, drept un contra argument a celebrei fraze „nu stii nimic, Jon Snow”.

De-abia asteptam sa vedem si noi cum se va termina celebrul serial, insa trebuie sa mai avem rabdare pana la sfarsitul lui 2018 sau chiar pana in 2019!

Foto: Hepta