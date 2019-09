Kim Kardashian suferă de artrită psoriazică și a decis să vorbească deschis despre experiența ei

Avem tendința de a crede că vedetele pe care le urmărim pe rețelele de socializare duc o viață perfectă. Însă, trebuie să conștientizăm faptul că sunt oameni, la fel cum suntem și noi, și au probleme, responsabilități, griji și se confruntă cu stresul cotidian.

Recent, Kim Kardashian a dezvăluit că se confruntă cu artrită psoriazică, o boală autoimună care se manifestă prin inflamarea articulațiilor. Ea a avut curajul să dezvăluie întreaga ei experiență cu această afecțiune, arătându-și și latura vulnerabilă.

Kim Kardashian a scris pentru publicația Poosh întreaga ei experiență cu această afecțiune, care au fost provocările pe care le-a întâmpinat și ce anume a determinat-o să vorbească public despre asta. „Chiar dacă am crescut alături de mama mea care avea psoriazis și am auzit-o vorbind despre asta, nu am avut nicio idee că mă voi confrunta cu această boală autoimună. Sunt 13 de ani de când am avut primul contact cu psoriazisul. Experiența mea a fost diferită față de a ei, dar au fost câteva asemănări,” a declarat Kim Kardashian pentru Poosh.

Potrivit Fundației Naționale pentru Psoriazis, peste 8 milioane de americani suferă de această afecțiune. Kim Kardashian, în vârstă de 38 de ani, a spus că prima ei experiență cu psoriazisul a avut-o la vârsta de 25 de ani. „Am avut o răceală, iar cum psoriazisul este o boală autoimună, acest lucru a avut un rol important. Petele erau peste tot pe abdomen și pe picioare. Din fericire, unul dintre vecini era dermatolog. I-am arătat și mi-a spus să vin la el să îmi dea cortizon, iar ulterior să aștept să treacă de la sine. Am făcut asta, iar timp de cinci ani mi-a dispărut complet.”

„În ultimii opt ani, petele au fost destul de imprevizile, întotdeauna îmi apar pe partea inferioară a piciorului drept. Am învățat să trăiesc cu aceste pete fără să folosesc vreo cremă sau să iau pastile. Uneori le acopăr, alteori nu. Nu mă deranjează. Când am rămas însărcinată, mi-a dispărut complet. Anul acesta s-a agravat, mi-au apărut pe întreaga față și pe cea mai mare parte a corpului.” Kim a povestit și o experiență mai puțin plăcută, în momentul în care s-a trezit într-o dimineață și nu avea puterea să își folosească telefonul. „M-am trezit și nu îmi puteam ține în mână telefonul. M-am panicat, nu puteam ține nici măcar periuța de dinți în mână, mă dureau mâinile îngrozitor. La început credeam că am exagerat cu antrenamentul la sală, însă, pe măsură ce timpul trecea, mâinile mă dureau din interior.”

Înainte să fie diagnosticată cu artrită psoriazică, Kim credea că suferă de lupus. Însă, ulterior, a ajuns la medic unde a fost diagnosticată cu artrită psoriazică. Ea a spus că în primă fază a încercat mai multe tratamente naturale, unguente, creme și chiar serumuri, crezând că totul se va rezolva de la sine, însă nu a fost așa.

Kim Kardashian a ținut să menționeze faptul că a ajuns să fie împăcată cu această afecțiune și că acum se simte mult mai bine că a vorbit despre despre asta. „Am devenit extrem de confortabilă cu psoriazisul. Nu contează în ce parte a corpului este, uneori mă simt bine să îmi arăt petele, iar alteori nu, și atunci îmi acopăr petele cu produse de machiaj. Cu tot stresul din viața mea, încerc să îmi fac timp și pentru mine și să mă stresez cât mai puțin.”

Vedeta a ținut să le dea și un sfat celor care se află într-o situație similară cu a ei, amintindu-le faptul că nu trebuie să își piardă încrederea în ei și să continue să lupte, considerând că nu ar trebui să ne temem să cerem ajutor atunci când avem o problemă. „Dacă aveți psoriazis, nu îl puteți lăsa să vă strice viața. Trebuie să faceți tot ceea ce puteți pentru a vă asigura că sunteți confortabili cu voi. Sper că povestea mea poate ajuta pe oricine altcineva cu o boală autoimună să se simtă încrezător și că există o lumină la capătul tunelului. ”

