Kim Kardashian se întoarce pentru prima dată la Paris după jaful din 2016

Vedeta de 37 de ani din reality show-ul Keeping Up With the Kardashians, a fost fotografiată la Paris, împreună cu soțul ei Kanye West, sora ei, Kylie Jenner, și iubitul acesteia, Travis Scott. Îmbrăcată cu o cămașă de tip rochie albastru deschis și având părul ușor buclat, aceasta a participat la prezentarea colecției primăvară/vară pentru bărbați, Louis Vuitton, împreună cu aceștia.

Kim a fost activă și pe rețelele de socializare, scriind „Bonjour” pe o poză cu un coș cu croissante pe Instagram Stories. Apoi a postat și o poză cu Turnul Eiffel.

În octombrie 2016, 5 hoți au legat-o și au amenințat-o cu moartea în camera ei de hotel. Au furat două telefoane mobile și bijuteii în valoare de aproximativ 11 milioane de dolari, printre care un inel în valoare de 4.9 milioane de dolari. Kim a scăpat nevătămată, însă extrem de speriată.

Kim a zis în 2017, în Keeping Up With the Kardashians, că se va întoarce la Paris „în 5, 6, 7 sau poate chiar 10 ani”, arătând cât de mult a traumatizat-o experiența.

„Nu vreau să merg prea curând,” a spus aceasta. „North are pijamale cu Turnul Eiffel și m-a întreabat: ‚Mami, îți place să mergi la Paris, nu?’ I-am răspuns ‚Da,’ la care ea m-a întrebat: ‚Și o să mă iei și pe mine?’ I-am explicat că a mai fost acolo și că vom merge într-o zi. O să îmi fie extrem de greu, însă aș face-o pentru ea.”

Nu se știe dacă Kim și Kanye au venit împreună cu copiii lor, North West, în vârstă de 5 ani, Saint West, în vârstă de 2 ani și Chicago West, în vârstă de 5 luni în această călătorie.

Kim, Kanye, Kylie și Travis au stat în primul rând al prezentării de modă, unde Virgil Abloh și-a lansat colecția de debut pentru Louis Vuitton. El și Kanye sunt prieteni vechi și colegi. La finalul prezentării, Abloh s-a dus la Kanye pentru o îmbrățișare emoționantă.

Cu o zi înainte, Kylie și Travis au ajuns în Franța împreună cu fiica lor de 4 luni, Stormi Webster, două bone și mai mulți prieteni. Travis a cântat în acea noapte la petrecerea de pe plajă organizată de Spotify, la Cannes Lions.

Citește și:

Kim Kardashian ar putea candida la președinția Americii si sigur ar face o treabă la fel de bună ca Trump

Text: Andreea Maria Teodorescu

Foto: Instagram

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK