Kim Kardashian se confruntă cu o erupție agresivă a pielii cauzată de psoriazis

Kim Kardashian a postat un selfie din pat după ce și-a aplicat un unguent din ierburi pe zonele în care i-au apărut pete din cauza psoriazisului. Printre fotografii se numără și o imagine în care Kim își arată picioarele acoperite de pete roșii, în descrierea căreia a adăugat: „sexy”.

În luna decembrie a anului trecut, Kim a cerut sfatul fanilor, situația pielii sale înrăutățindu-se considerabil. „Cred că este timpul să urmez un tratament pentru psoriazis. Nu am văzut-o niciodată în acest fel și nici măcar nu pot să o acopăr în acest moment. Mi-a preluat întreg corpul. A încercat cineva un tratament pentru psoriazis și știe ce tip funcționează cel mai bine? Am nevoie de ajutor imediat!„, a scris Kim la acea vreme.

Psoriazisul, care, din păcate, nu se poate vindeca, determină celulele să se formeze foarte rapid la suprafața pielii. Celulele extra ale pielii formează pete roșii ce provoacă mâncărimi, iar câteodată și durere.

Kim și-a primit diagnosticul de la un dermatolog în 2011, într-un episod din Keeping Up With the Kardashians. „Prima dată (erupția) mi-a apărut la deschiderea magazinului DASH din New York. Purtam o rochie din paiete și începusem să simt mâncărimi; am crezut că este o iritație cauzată de material, dar apoi iritația mi-a acoperit picioarele, iar mama mi-a spus: „Cred că ai psoriazis”.

De atunci, Kim a încercat numeroase remedii inclusiv terapie cu lumini și smoothie-uri pentru detoxifiere, însă niciunul nu pare să dea rezultate semnificative.

