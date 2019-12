Kim Kardashian se află din nou în mijlocul unei controverse

Kim Kardashian pare să fie în ultima vreme tot mai mult în atenția presei, iar de această dată, totul are legătută cu apariția sa pe coperta revistei 7Hollywood.

Dacă ne-am fi așteptat ca vedeta să pozeze extrem de senzual, în stilul ei caracteristic, ei bine, a făcut-o, însă, în același timp, un alt lucru ne-a atras atenția. Mai precis, în fotografii, ea pare să aibă pielea mult mai închisă la culoare față de cum o are în mod normal.

Să fie oare o asociere greșită care le are în prim-plan pe femeile de culoare? Ei bine, noi spunem că da, având în vedere comentariile care au apărut din partea internauților. Sursa de inspirație a acestei ședințe foto a reprezentat-o Elizabeth Taylor, iar Kim Kardashian și-a dorit să interpreteze cât mai mult din stilul recognoscibil al regretatei actrițe.

The thing with Kim Kardashian and her familys tireless history of cultural appropriation and Blackfishing is that she knows better. They know better. But they continue to do this because they know outrage sells. Theyre able to keep their name relevant by doing things like THIS. https://t.co/rIE1fuYUXH

She got a light-skinned friend look like Kim Kardashian, Got a dark-skinned friend look like Kim Kardashian pic.twitter.com/pR99oU5UpS

Wearing Mugler Private Archives for @7hollywood_mag . ✨✨✨ WHAT A DREAM ✨✨✨ Art Direction by @manfredthierrymugler. Photographed by @alixmalka Styled by @maryammalakpour Make Up @makeupbymario Hair @peter .savic pic.twitter.com/x1hJ50H3q8

Y’all really finna let Kim Kardashian cosplay as a black woman for the rest of her life and not say nothing huh? pic.twitter.com/Ex3N3L6MzT

O sursă apropiată vedetei a declarat faptul că nu a existat nicio intenție de a face referire la femeile de culoare, ci altul este motivul pentru care pielea ei arată așa: „Este din cauza luminii care îi face pielea să arate mult mai închisă față de cum e. Sunt mai multe imagini din timpul acestei ședințe foto în care pielea ei arată natural. Oamenii se grăbesc să găsească ce este negativ în orice, însă ei uită că țara natală a familiei Kardashian este Armenia.”

Însă, ce este de menționat este faptul că nu e pentru prima dată când Kim Kardashian se confruntă cu astfel de acuzații. În anul 2014, Kim a fost protagonista unui pictorial extrem de sexy și extravagant pentru revista Paper. Însă, ea a încercat să reproducă o fotografie a lui Saartjie Baartman, o femeie de culoare care a trăit în secolul al XIX-lea și care a fost capturată și vândută în Europa pentru a face spectacol, acest lucru datorându-se aspectului ei. Ea a devenit cunoscută ulterior sub numele de Venus Hottentot.

Cea mai recentă situație în care ea a fost acuzată de rasism a fost în luna iunie, atunci când ea și-a lansat noua colecție de lenjerie intimă, numită „Kimono.” Cei mai mulți au crezut că decizia de a-și numi colecția Kimono este una lipsită de respect și nepotrivită pentru promovarea brandului ei, având în vedere că este un cuvânt specific culturii japoneze, iar în imaginile de promovare apar și femei de culoare.

Finally I can share with you guys this project that I have been developing for the last year.

Ive been passionate about this for 15 years.

Kimono is my take on shapewear and solutions for women that actually work.

Photos by Vanessa Beecroft pic.twitter.com/YAACrRltX3

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 25 iunie 2019