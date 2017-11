Kim Kardashian bea o bautura din sardine pentru a evita sa vorbeasca despre surorile ei

Kim Kardashian poate fi considerata cea mai buna sora. Aceasta a preferat sa bea o bautura dezgustatoare in loc sa dezvaluie adevarul despre surorile sale, Khloe si Kylie.

Potrivit mai multor zvonuri, cele doua ar fi insarcinate. Kim Kardashian a explicat in cadrul emisiunii „The Ellen DeGeneres Show Wednesday” ca niciuna dintre ele nu are voie sa faca dezvaluiri despre cealalta. „Ok, o sa explic asta. Asa lucram noi in familie. Cand exista o multime de zvonuri, avem acest grup de chat de familie si ne amenintam una pe alta daca vom vorbi… Am decis ca se intampla atat de multe, asa ca respectam dreptul ca fiecare sa vorbeasca pentru ea, asadar eu voi vorbi despre mine. Sa speram ca ele vor vorbi despre zvonurile care apar.”

Kim Kardashian a vorbit serios ca nu va dezvalui nimic despre surorile sale, drept dovada faptul ca in timpul unui joc, in cadrul altei emisiuni, „The Late Late Show later that night” aceasta a preferat sa bea un smoothie cu sardine in loc sa vorbeasca despre familia ei. James Corden a pus-o sa faca un top al celor mai bine imbracate surori ale sale sau sa bea saliva de pasare. Aceasta a decis sa raspunda, insa la intrebarea despre posibilele sarcini ale surorilor ei, ea a decis sa accepte provocarea.

„Iubesti smoothie-urile. Gandeste-te ca este suc verde, dar cu sardine in el”, a spus James amuzat. Kim a gustat, insa a aruncat imediat totul in galeata, iar reactia ei a fost amuzanta.

Vedeta s-a razbunat insa pe James Corden, punandu-l sa manance limba de vaca sau sa spuna care este sora lui preferata.

Foto: Instagram