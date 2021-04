Khloé Kardashian răspunde acuzațiilor conform cărora și-ar fi editat pozele

Recent, o fotografie neprelucrată cu Khloé Kardashian a făcut înconjurul Internetului. Mulți au acuzat-o pe vedetă că își editează excesiv fotografiile și că, în realitate, nu are o condiție fizică atât de bună pe cât ar pretinde.

Ieri însă, vedeta reality show-ului Keeping Up With the Kardashians a răspuns tuturor acestor acuzații. Aceasta a postat mai multe fotografii și clipuri video neretușate pentru a le arăta fanilor săi cum arată cu adevărat. De asemenea, Khloé a mărturisit și că este victima bullying-ului și a vorbit despre standardele de frumusețe imposibile pe care oamenii i le-au impus de-a lungul timpului.

„Aceasta sunt eu și acesta este corpul meu neretușat și fără filtru. Fotografia postată săptămâna aceasta era frumoasă. Dar când cineva îți face o fotografie care nu te flatează, într-o lumină proastă sau care nu îți surprinde corpul așa cum este, după ce ai muncit mult ca să arate așa – și apoi o arată întregii lumi – si esti o persoană care s-a luptat întreaga viață cu modul în care își percepe corpul, ar trebui să ai dreptul să ceri ca acea poză să nu fie postată – indiferent cine ești.

În realitate, presiunea, ridiculizarea constantă, modul în care am fost judecată și presiunea de a fi perfectă și de a îndeplini standardele celorlalți cu privire la modul în care ar trebui să arăt au fost extrem de greu de suportat.”, a scris Khloé pe contul său de Instagram.

Aceasta a dezvăluit și câteva dintre remarcile răutăcioase pe care oamenii le-au făcut la adresa sa: „Khloé e sora cea grasă.” sau Khloé e sora cea urâtă”.

„Nu te obișnuiești niciodată să fii judecată și să ți se spună cât de neatrăgătoare ești, dar dacă o auzi suficient de des ajungi să o crezi. Așa am fost condiționată să mă simt că nu sunt suficient de frumoasă așa cum sunt.”

Khloé a mai adăugat și că de acum încolo va continua să se „prezinte lumii în modul în care vreau să fiu văzută. O să fac asta în continure fără să îmi cer scuze. Corpul meu, imaginea mea, modul în care arăt și ce vreau să arăt sunt lucruri care țin de decizia mea.”

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro