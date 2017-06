Kendall si Kylie Jenner: controversa uriasa pe Internet

Internetul are o noua problema, de data aceasta cu cele mai tinere membre ale familiei Kardashian-Jenner.

Kendall si Kylie Jenner si-au lansat, recent, noua linie de haine si accesorii, care includea si cateva tricouri vintage, cu logo-uri de trupe peste care au asezat propriul lor logo sau imaginile lor.

Fiecare dintre aceste tricouri avea pretul de 125 de dolari (!) si se pare ca fanii trupelor nu au fost deloc fericiti cu faptul ca, peste imaginea originala, cele doua surori si-au suprapus logo-urile sau imaginile.

Cateva dintre trupele ale caror logo-uri erau pe tricourile surorilor sunt Pink Floyd, Metallica, The Doors sau Led Zeppelin.

are kendall and kylie jenner … really putting pictures of themselves … on band tshirts … and selling them … pic.twitter.com/8ael3RH0Ay

A post shared by Kendall_jenner (@kendall_official____) on Jun 27, 2017 at 8:14pm PDT

the „vintage tees” on Kendall and Kylie’s shop are just distressed t-shirts w their old Instagrams on them. remarkable. pic.twitter.com/RE9tSG2Q3f

— mariah (@mRiah) June 28, 2017