Keith Urban și Nicole Kidman nu s-au putut opri din plâns la CMA Awards 2018

Keith Urban i-a mulțumit soției sale cu care este căsătorit de 12 ani în timpul discursului pe care l-a ținut. Draga mea, te iubesc atât de mult. Sunt șocat. Pe toți cei de acasă, Faith și Munchkin, vă iubesc. Vă mulțumesc că îl sprijiniți pe tati, și vă mulțumesc pentru că mă iubiți și mă sprijiniți în tot ceea ce fac. La fel și tu, iubito, pentru că faci totul să merite,' a spus artistul cu lacrimi în ochi, în timp ce s-a ridicat în public.

Sunt atât de multe persoane cărora ar trebui să le mulțumesc, mi-aș fi dorit să am mai mult timp,' a continuat cântărețul. Fanii care sunt fenomenali, radioul, toate persoanele care au votat, vă mulțumesc tuturor… În plus, Doamne, îți mulțumesc pentru această binecuvântare. Aș fi vrut ca tatăl meu să fie încă în viață pentru a vedea acest moment, dar știu că mă veghează în această seară. Mă simt foarte, foarte recunoscător și foarte binecuvântat pentru că pot face ceea ce fac. Vă mulțumesc tuturor și Dumnezeu să binecuvânteze muzica country. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți.'

Kidman a fost alături de soțul său toată noaptea și l-a încurajat în timp ce a cântat ultimul său single, Never Comin Down.

Urban le-a spus celor de la ET că premiul Entertainer of the Year are o semnificație specială pentru el.

Entertainer este o categorie incredibilă, și cântatul live…am făcut asta mai mult decât am făcut orice altceva în viața asta. Vreau să spun că am cântat live înainte să încep să scriu cântece. Nu făceam încă înregistrări. Cântatul live a fost baza a ceea ce sunt și a ceea ce fac acum,' a explicat Urban. Am încercat să planific concerte și turnee din ce în ce mai bune în fiecare an, așa că faptul că am câștigat premiul Entertainer este incredibl.'

Text: Bianca Margarit

Foto: Instagram

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK