Keeping Up With The Kardashians: cum s-a schimbat cea mai faimoasa familie in 10 ani

Primul sezon din reality show-ul „Keeping Up With The Kardashians” se lansa exact acum 10 ani, in octombrie 2007. De-atunci, membrii celei mai faimoase familii s-au schimbat radical! Nici nu stim cine a trecut prin cele mai dramatice schimbari, dar sigur Bruce Jenner (acum Caitlyn) si surorile Kylie si Kendall Jenner se afla in top!

Cu ocazia aniversarii de 10 ani a celebrului show, familia Kardashian a refacut promo-ul pentru primul sezon acum, in 2017! Urmareste-le pe amandoua, mai jos, iar apoi rasfoieste galeria noastra si spune-ne cine crezi ca s-a schimbat cel mai mult!

Foto: Hepta, Shutterstock, Instagram