Keanu Reeves răspunde mesajelor de admirație pe care le-a primit în ultimele zile

Keanu Reeves a fost în centrul atenției pe Internet, unde fanii l-au ovaționat pentru respectul pe care îl arată față de femei, acest lucru observându-se chiar și în fotografii. Fanii nu au putut să nu observe că starul din John Wick: Chapter 3 — Parabellum a pozat deseori alături de femei fără să le atingă pe spate. Prima persoană care a scos acest aspect în evidență, Kemoy Lindsay, a postat pe Twitter un colaj de imagini cu actorul alături de Dolly Parton și o mulțime de fane.

Mesajul a circulat în scurt timp pe rețelele sociale, devenind viral și primind comentarii de admirație de la oameni, precum: „Îl admir și respect pe acest rege. Te iubesc Keanu' sau „(Keanu) respectă oamenii. Așa ar trebui să fie abordate lucrurile, doar dacă știi că pe femeie nu o deranjează să fie atinsă. Keanu ar trebui să ne inspire pe toți.'

Actorul în vârstă de 54 de ani a fost prezent săptămâna aceasta la premiera filmului Toy Story 4 din Los Angeles, iar cei de la ET au vorbit cu el atât despre valul de admirație pe care l-a primit în mediul online în ultimele zile, dar și despre noile filme în care joacă.

„A fost foarte special pentru mine. Faptul că filmul cu John Wick a fost primit atât de bine, iar apoi Always Be My Maybe, și reîntâlnire cu CD Projekt Red. Am avut șansa să lucrez cu oameni minunați și să fac parte din proiecte incredibile. Iar acum, aici, cu Toy Story 4, este foarte distractiv”, a spus Keanu.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

