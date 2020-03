Katy Perry le-a spus fanilor că își dorește să aibă o fetiță

Acum câteva zile, Katy Perry și-a luat prin surprindere fanii după ce a dezvăluit că este însărcinată cu primul ei copil prin intermediul videoclipului noii ei piese, „Never Worn White.” Artista a avut recent un concert în Melbourne, Australia cu ocazia Women’s Cricket World Cup Final.

Katy a ales să poarte două ținute spectaculoase, prilej cu care fanii i-au putut vedea și burtica de gravidă. Inițial, ea a purtat o rochie roz, iar ulterior s-a schimbat într-o rochie mini mov. Însă, ea a făcut o declarație emoționantă pe scenă cu privire la sexul bebelușului. „Sper că este o fetiță,” a spus Katy.

„I hope its a GIRL” @katyperry on her #babycat 🥰🤰🏼 pic.twitter.com/QYNsuFxiic

