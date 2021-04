Katy Perry dezvăluie de ce a renunțat la epilat de când a devenit mamă

Katy Perry a devenit pentru prima dată mamă în luna august a anului trecut și a vorbit în numeroase rânduri despre provocările pe care le-a întâmpinat în toată această perioadă.

Katy Perry face parte din juriul emisiunii American Idol și în această perioadă au loc audițiile concurenților. Nu de multe ori cântăreața a fost impresionată de vocile și talentul concurenților și i-a copleșit cu laude și aprecieri.

Probabil una dintre mărturisile recente ale vedetei i-au luat prin surprindere pe fanii acesteia. După ce concurenta Cassandra Coleman a impresionat-o profund prin interpretarea piesei Find Me și ulterior prin duetul cu Ryan Tedder, solistul trupei One Republic, Katy Perry a avut numai cuvinte de laudă.

„Vocea ta este o experiență spirituală. Este de-a dreptul angelică”, i-a declarat Perry. „Ca proaspătă mămică, nu mai am așa mult timp pentru mine, așa că am renunțat la a mă epila pe picioare. Însă, atunci când te-am auzit cântând, efectiv părul de pe picioarele mele a crescut un centimetru. A fost incredibil!”

Ulterior, vedeta a postat pe contul ei de Twitter un GIF – pe care îl poți vedea mai jos – scriind: „O reprezentare live a părului de pe picioarele mele atunci când am auzit-o pe @casscoleman cântând la #AmericanIdol.”

An actual live look at my leg hair while I hear @casscoleman sing #AmericanIdol pic.twitter.com/RPn2gtvzhZ

— KATY PERRY (@katyperry) April 5, 2021