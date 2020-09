Katie Holmes și Emilio Vitolo formează un cuplu. PRIMELE IMAGINI cu cei doi împreună

După apariția primelor fotografii cu actrița Katie Holmes în compania lui Emilio Vitolo, fanii s-au întrebat dacă nu cumva ei formează un cuplu. Ei bine, confirmarea a venit pentru că au apărut o serie de fotografii în care cei doi se sărută.

Katie Holmes și Emilio Vitolo au fost fotografiați sărutându-se la o cină pe care au luat-o duminică seară la restaurantul Peasant din Manhattan. Cei doi erau îmbrăcați confortabil și nu păreau să se ferească de privirile celor prezenți la restaurant.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Katie Holmes 👑 (@katieholmesfans) pe Sep 7, 2020 la 8:37 PDT

Primele fotografii cu Katie Holmes și Emilio Vitolo împreună au apărut pe 4 septembrie, după ce au luat masa împreună la restaurantul Antique Garage din Soho. Potrivit In Touch Weekly, Katie Holmes și Emilio Vitolo ar mai fi avut câteva întâlniri înainte. Emilio a fost logodit cu Rachel Emmons, care e designer. Conform unor surse, cei doi s-ar fi despărțit recent.

Emilio Vitolo are 33 de ani și este fiul bucătarului italian Emilio Vitolo Sr., care are un restaurant în New York, Ballato, și pe care l-a cumpărat încă din 1990. Încă de atunci, întreaga familie a lui Emlio a lucrat acolo. Acum restaurantul este condus de către Emilio și cei doi frați ai săi și este frecventat și de celebrități, precum Whoopi Goldberg, Joe Jonas, Justin Bieber, Rihanna și Bradley Cooper.

Katie Holmes este discretă cu viața ei personală. În mai 2019, ea s-a despărțit de Jamie Foxx, după o relație care ar fi început în 2013. O sursă a declarat la vremea respectivă că ei s-au despărțit pentru că aveau „stiluri de viață diferite.” Jamie își dorea să se distreze, în vreme ce Katie se concentra pe creșterea fiicei sale și pe carieră. Cei doi au fost văzuți ultima dată împreună în mai 2019, la Met Gala. Informațiile despre despărțirea lor s-au aflat în august 2019, după ce Jamie Foxx a fost surprins ținându-se de mână cu artista Sela Vave.

Katie Holmes a fost căsătorită cu actorul Tom Cruise între 2006 și 2012. Cei doi au împreună o fiică, Suri, în vârstă de 14 ani.

Foto: Instagram

