Kate Winslet si Allison Janney, moment neasteptat la Hollywood Film Awards 2017

Nicole Kidman si-a sarutat colegul din „Big Little Lies”, Alexander Skarsgard, in cadrul Premiilor Emmy, asadar un sarut pe scena nu ne mai uimeste. De data aceasta vorbim insa despre Kate Winslet si sarutul cu Allison Janney, un moment care a surprins-o probabil si pe aceasta.

Kate a fost premiata pentru rolul din „Wonder Wheel” si, in cadrul discursului, aceasta a declarat ca este onorata sa fie intr-o incapere cu atat de multe actrite talentate precum Allison, pe care ar saruta-o.

Aparent dorinta ei a fost imediat indeplinita, deoarece Allison Janney a urcat pe scena si a sarutat-o pe actrita in varsta de 42 de ani.

Momentul a fost amuzant si pentru ceilalti invitati, iata dovada:

Kate Winslet is honored with the Hollywood Actress Award for her role in @wonderwheelmov. 🙌 #HollywoodAwards pic.twitter.com/zmPl3il3oT

— Hollywood Awards (@hollywoodawards) November 6, 2017