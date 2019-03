Kate Middleton are un designer personal, iar nimeni nu știe cine este acesta

Membrii familiei regale s-au întâlnit ieri, 5 martie, la Palatul Buckingham, în cadrul unei recepții organizate de Regina Elisabeta pentru a aniversa 50 de ani de la momentul în care Prințul Charles a primit titlul de Prințul de Wales. Acest eveniment a avut loc pe 1 iulie 1969 la Castelul Caernarfon, înainte ca Charles să împlinească 10 ani.

Kate Middleton a fost încă o dată o prezență elegantă. În timp ce Meghan a ales o rochie din brocart cu o jachetă albă, Ducesa de Cambridge a purtat o rochie albastru pal, perfectă pentru acest eveniment.

Emily Andrews, reporter regal, a scris pe Twitter că această rochie a fost făcută de designerul personal al lui Kate. Totodată, ea a precizat și ce designer au ales Camilla (Bruce Oldfield) și Regina (Stuart Parvin).

William and Kate also chat to guests at the BP reception for Prince Charles, which is celebrating all things Welsh and his 50th anniversary as PoW. Charles was created Prince of Wales aged 9 on 26 July 1958 & was formally invested by the Queen on 1 July 1969 at Caernarfon Castle. pic.twitter.com/IpiIaU7fgO

— Emily Andrews (@byEmilyAndrews) March 5, 2019