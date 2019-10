Kate Middleton și Prințul William au avut parte de un moment inedit cu ocazia turului din Pakistan

Kate Middleton și Prințul William petrec cinci zile în Pakistan cu ocazia unui tur regal, timp în care au vizitat deja unele dintre cele mai atractive puncte de interes.

Cei doi au avut parte de o petrecere în timpul călătoriei, iar pentru asta și-au ales și ținute pe măsură. Spunem asta deoarece Kate a ales să poarte o rochie verde smarald lungă, care îi punea silueta în evidență, creată de Jenny Packham, și cercei Onitaa, în timp ce Prințul William a adoptat un costum tradițional, creat de un designer din Pakistan, Naushemian.

William și Kate și-au petrecut seara în centrul orașului, în Islamabad, unde s-au întâlnit cu mai mulți oameni de afaceri și din comunitățile creative din Pakistan.

Prințul William a ținut un discurs înainte de petrecere în care a adus în discuție mai multe aspecte, printre care educația pentru fete, schimbările climatice, îndemnând faptul că Marea Britanie și Pakistanul ar trebui să își continue activitățile împreună.

„În orice colț al țării, U.K, Pakistan sau oriunde pe această planetă, trebuie să înfruntăm schimbările globale. Efectele schimbărilor de mediu ne afectează atât în prezent, cât și în viitor și fiecare dintre noi trebuie să depună efort”, a spus Prințul William.

Pe lângă asta, el a ținut să mulțumească și pentru modul extrem de plăcut în care el și Kate au fost primiți. „Eu și Catherine suntem onorați de cât de bine am fost primiți și cu siguranță am fost copleșiți de generozitatea cu care am fost găzduiți și de câte feluri de preparate am încercat. Uitându-mă acum, orașul (Islamabad – n.red.) a devenit una dintre cele mai importante capitale astăzi.”

„Iar cu vizitele frecvente făcute de mama și tatăl meu, orașul va continua să se schimbe, să se dezvolte, dar și cu ajutorul afecțiunii pe care familia mea o are față de Pakistan.”

