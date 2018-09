Kate Middleton se pregătește de începerea noului an școlar la fel ca orice altă mamă

Kate Middleton este mama a trei copii și, totodată, Ducesa de Cambridge. Deși are un titlu regal și probabil te-ai gândi că nu are parte de acele griji pe care orice mamă și le face în timpul cumpărăturilor pentru noul an școlar, se pare că lucrurile sunt complet diferit.

Potrivit unei surse citate de Hello!, Kate Middleton a fost surprinsă alături de Prințul George și Prințesa Charlotte în timp ce cumpărau pantofi noi pentru școală din magazinul Peter Jones din Londra în urmă cu câteva săptămâni.

Se pare că, potrivit aceleiași surse, Ducesa de Cambridge ar fi uitat să aducă șosete copiilor, aceștia purtând sandale, așa că a fost nevoită să împrumute câteva perechi de la magazin pentru ca cei mici să poată proba încălțămintea.

Deși poate ți se pare neobișnuit ca Ducesa de Cambridge să facă astfel de cumpărături, ei bine, Kate încearcă să ducă un stil de viață cât mai obișnuit. Ea a mai fost văzută în nenumărate rânduri făcând singură cumpărături. Ea a fost fotografiată în aprilie făcând cumpărături la supermarketul Waitrose, în Norfolk. Aceasta și-a cărat singură pungile cu cumpărături, punându-le tot singură în mașină.

Cu toate acestea, Kate nu face cumpărături chiar săptămânal, însă având în vedere programul ocupat al acesteia, nu este deloc suprinzător. „Mă îndoiesc că face săptămânal cumpărături, ea având un grup mic de angajați la Kensington Palace și Anmer Hall, aceștia ocupându-se de majoritatea lucrurilor”, a declarat Marlene Koenig pentru o revistă internațională.

Prințul George a început deja școala la St. Thomas’s Battersea, în Londra, însă din păcate Kensington Palace nu a publicat noi imagini cu el, așadar nu vom vedea noua pereche de pantofi cumpărată special pentru această ocazie.

