Kate Middleton ne arată încă o dată de ce este atât de iubită de fanii familiei regale

Kate Middleton a fost văzută împreună cu Prințul George și Prințesa Charlotte – dar și un bodyguard – într-un supermarket, căutând costume de Halloween pentru cei mici. Potrivit The Mirror, Ducesa a ales pentru a face cumpărături în magazinul Saintbury’s din the Hardwick Industrial Estate, Norfolk.

Gestul lui Kate Middleton i-a atras admirația celor care au văzut-o la cumpărături, dar și a celor care au descoperit încă o dată că, deși face parte din familia regală britanică, Ducesa încearcă să se comporte ca o persoană de rând, în special atunci când este acompaniată de copiii ei.

„O altă persoană din magazin mi-a zis că în locul unde se vând accesorii și piese vestimentare se află Kate. Nu mi-a venit să cred. Era cu Charlotte și George și se uitau la ținute pentru Halloween. Avea un bodyguard care era foarte atent la cei care aveau telefoane în mână și le spunea să nu facă poze. Eu am reușit să fac o poză când erau la casă. Nu am văzut exact ce a cumpărat”, a declarat pentru The Mirror Kathy Whitaker, una dintre persoanele prezente în magazin.

Tot ea a mai precizat că Ducesa a vorbit cu copiii unei alte mămici aflată la cumpărături pentru a-i întreba ce costume preferă ei pentru Halloween. „A fost atât de drăgut să o vedem cum face lucruri normale ca mine și ca tine. A fost o plăcere să o văd, ea este întotdeauna atât de frumoasă. Nu te aștepți să o vezi lângă tine atunci când mergi la cumpărături”, a mai precizat Kathy Whitaker.

