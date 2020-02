Kate Middleton a făcut o călătorie neașteptată în Irlanda de Nord

Kate Middleton a călătorit singură în Irlanda de Nord pentru a se întâlni cu localnicii și a discuta despre proiectul ei privind dezvoltarea timpurie a copiilor.

Ducesa de Cambridge a vizitat o fermă din Newtownards, Ark Open Farm, înainte de a vorbi cu părinții și bunicii prezenți acolo despre experiențele lor în ceea ce privește creșterea copiilor. Scopul acestei vizite a fost de a-și promova sondajul numit „5 Big Questions on the Under Fives”, pe care l-a lansat în urmă cu aproximativ o lună. Întrebările din sondajul lansat de Kate au în vedere natura, îngrijirea, sănătatea și fericirea.

Această vizită făcută de Ducesa de Cambridge face parte dintr-un turneu din Marea Britanie. Ea a mai fost în Birmingham, Cardiff și Woking. Rezultatele acestui sondaj vor arăta modul în care experiențele din copilăria timpurie stau de cele mai multe ori la baza celor mai grele provocări sociale.

„Am vorbit cu experți, medici universitari și furnizori de servicii care lucrează în fiecare zi pentru a ne face familiile și comunitățile mai puternice. Am vrut să înțeleg problemele cu care ne confruntăm și cum le putem aborda mai bine”, a spus Kate Middleton la lansare.

Unul dintre părinții care se afla acolo, Claire Savage, a făcut câteva declarații despre vizita lui Kate Middleton: „Cred că părinții sunt mult mai încântați decât copiii. Întotdeauna am vrut să mă întâlnesc cu Ducesa și să o salut.”

Acum câteva săptămâni, Kate Middleton a vizitat un centru de copii și părinți din Cardiff, numit Ely and Careau Childrens Centre, prilej cu care a declarat că își dorește să ajute părinții care au întrebări despre creșterea copiilor.

