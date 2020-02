Kate Middleton a dezvăluit o imagine inedită cu fiica sa, Prințesa Charlotte

Cu ocazia apariției Ducesei de Cambridge în podcast-ul Happy Mum, Happy Baby, ea a spus că are o fotografie preferată cu fiica ei, Prințesa Charlotte, care a apărut și pe contul oficial de Instagram Kensington Royal.

„Această fotografie cu Charlotte mirosind o zambilă este preferata mea și momente precum acestea înseamnă foarte mult pentru mine ca părinte. Încerc să am parte de astfel de momente în fiecare zi, fie că este vorba despre gesturi mici, fie că nu am timp”, a declarat Kate Middleton.

Ducesa de Cambridge a încercat să explice că încearcă pe cât posibil să își facă timp pentru cei trei copii ai ei, Prințesa Charlotte, Prințul George și Prințul Louis. „Nu reușești în fiecare zi să îți petreci timp de calitate alături de copiii tăi, dar în acele momente trebuie să îi asculți și să încerci să le înțelegi sentimentele”, a mai spus Ducesa de Cambridge.

„Este o legătură puternică. Dar. orice ai face, trebuie să te asiguri că le oferi copiilor tăi tot ceea ce este mai bun”, a adăugat Kate Middleton.

Recent, Kate Middleton a lansat un sondaj, numit „5 Big Questions on the Under Fives”, în urma căruia va arăta modul în care experiențele din copilăria timpurie stau de cele mai multe ori la baza celor mai grele provocări sociale. Pentru a-și promova sondajul, ea a făcut un turneu în Marea Britanie, prilej prin intermediul căruia a ajuns în Birmingham, Cardiff și Woking.

