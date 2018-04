Kate Hudson își arată mândră burtica de gravidă și arată spectaculos

Duminică, actrița Kate Hudson a postat pe social media o poză cu ea îmbrăcată într-un costum de baie roșu. În descrierea pozei, actrița de 39 de ani care așteaptă un copil cu Danny Fujikawa a scris „Un alt corp de plajă #HeyGirl #Sunday #CitrineOnSolarPlexusWatchOut”

Cristalul de citrin pe care îl poartă Kate este unul dintre cele mai puternice pietre pe care le putem pune pe plexul solar. Această piatră este folosită pentru a curăța și a echilibra corpul. Oferă de asemenea încredere purtătorului.

Pe 6 aprilie actrița a postat pe Instagram un filmuleț de la o petrecere și și-a arătat pentru prima dată burtica de gravidă, dezvăluind de asemenea și sexul copilului.

A post shared by Kate Hudson (@katehudson) on Apr 6, 2018 at 10:15am PDT

“SURPRIZĂ!!! Dacă v-ați întrebat de ce am fost așa absentă de pe conturile mele de social media este pentru că nu am fost niciodată mai bolnavă! A fost cel mai bolnăvicios prim trimestru prin care am trecut vreodată însărcinată cu un copil. Boomerang-urile mă amețeau, Superzoom este un mod ușor de a mă băga cu capul în toaletă, Instagramurile cu mâncare îmi provoacă greață și dacă mă gândeam prea mult la insta stories deveneam și mai extenuată decât eram deja. Dacă m-ați văzut afară zâmbind și prefăcându-mă că totul este minunat… mințeam! Dar am trecut cu bine prin această perioadă și am redescoperit bucuriile instagram-ului/snapchat-ului. Am încercat să ținem această sarcină secretă pentru cât de mult timp posibil, dar acum am luat amploare! Și este prea greu să ascund, iar ascunsul este mai extenuant decât să recunosc adevărul! Copii mei, Danny, eu și restul familiei suntem foarte nerăbdători! O fetiță este pe drum.”

Hudson și Fujikawa sunt împreună de mai mult de un an.

Cu o săptămână înainte să anunțe sarcina, Kate a declarat într-un interviu pentru The Times că și-ar dori să formeze o familie cu iubitul ei. „Mi-ar plăcea! Nu am terminat încă. O fetiță ar fi distractiv. O să vedem. O să vedem câți copii vrea și Danny”.

Text: Roxana Sayyad

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK