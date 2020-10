Kate Hudson a dezvăluit ce actor sărută cel mai prost

Invitată în podcast-ul lui Gwyneth Paltrow, Goop, Kate Hudson a vorbit cu sinceritate despre săruturile din filmele în care a jucat, dezvăluind că nu crede că există un actor care sărută cel mai bine.

„Sincer, nu cred că am avut parte de actori care sărută bine”, a spus Kate Hudson.

Actrița a continuat prin a povesti că actorul Matthew McConaughey, alături de care a jucat în filmele How to Lose a Guy in 10 Days (2003) și Fool’s Gold (2008), nu a trecut nici el acest test. „Ori de câte ori l-am sărutat pe McConaughey, s-a întâmplat ceva. Sărutul era distrus de vânt sau de mucozități. Când ne-am sărutat la finalul filmului Fool’s Gold, eram în timpul scenei din ocean, după ce am căzut cu avionul, iar el avea pur și simplu mucozități pe toată fața”, a declarat Kate Hudson.

Cu toate astea, Kate Kudson a avut parte și de experiențe mai plăcute. Ea a povestit că un actor care sărută bine este Billy Crudup. Kate s-a sărut cu Billy în filmul Almost Famous, însă fanii nu au avut plăcerea de a vedea acea scenă pentru că a fost tăiată. „Billy săruta bine. Mi-a plăcut. Am avut o scenă în care ne sărutam, dar care ulterior a fost tăiată.”

Anul acesta s-au împlinit 17 ani de când a fost lansat filmul How to Lose a Guy in 10 Days, fiind una dintre clasicele comedii romantice. Matthew McConaughey a ales să sărbătorească publicând o imagine din film cu el și Kate Hudson.

În august, Kate Hudson a spus într-un interviu pentru ELLE UK că se gândește deseori la felul în care ar arăta personajele astăzi. „Mi-a plăcut foarte mult ceea ce am creat cu acel film. Probabil că ne-am fi căsătorit și am fi avut copii. Andie (personajul jucat de Kate Hudson în film) și-ar fi găsit dragostea.”

