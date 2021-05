Karolina Kurkova, mamă pentru a treia oară. PRIMA IMAGINE cu fiica ei

Luna Grace o cheamă pe cea mai nouă membră a familiei întemeiate de Karolina Kurkova și de Archie Drury.

Duminică, chiar de Ziua Mamei, Karolina Kurkova a anunțat nașterea fiicei sale pe Instagram, postând o fotografie cu nou-născuta într-un costumaș cu aripi de înger pe spate. „Bine ai venit, LunaGrace, micul nostru înger, născută pe superluna roz. Suntem atât de îndrăgostiți. #Mothersday”, a scris modelul de 37 de ani.

Kurkova, care a avut COVID-19 asimptomatic în timpul sarcinii, a născut acasă, eveniment pe care l-a documentat și pe Instagram Story. „Noaptea în care a venit a fost atât de specială … prima fetiță, Luna Grace pe #superluna roz!”, a scris ea. „Energia de a o aduce pe lume a fost atât de specială. Nu voi uita niciodată aceste momente.”

Cuplul mai are doi fii, pe Noah Lee, de 5 ani, și pe Tobin Jack, de 11 ani. „Băieții sunt încântați și nu se pot sătura de bebelușul Luna Grace,” a povestit Kurkova duminică. „Sosirea ei face ca Ziua Mamei să fie foarte specială. Este atât de norocoasă să fie înconjurată de toți acești băieți care s-o protejeze.”

Supermodelul a scris despre sarcina sa neașteptată într-un eseu personal pentru revista Glamour din decembrie. „Cred că lucrurile se întâmplă atunci când trebuie – face parte din magia asupra căreia nu avem întotdeauna controlul. Trebuie să ne predăm, să fim răbdători, să evoluăm și să creștem”, scria Kurkova la acea vreme.

„Când am avut celelalte două sarcini, eram mai tânără', a adăugat ea. „Acum, la mijlocul anilor 30, sunt mai încrezătoare în pielea mea și beneficiez de un an care mi-a oferit atâtea ocazii de a gândi, reflecta și reevalua. Cred că perioada aceasta a scos o mulțime de lucruri la suprafață pentru mulți dintre noi, lucruri pe care am fi putut să le respingem sau să credem că le putem rezolva mai târziu, și ne-a obligat să ne gândim la cine suntem și ce contează cu adevărat. Focusul e altul.”

„A treia sarcină mi-a oferit ocazia să mă simt în sfârșit liberă în corpul meu', a mai spus modelul. „Când nasc și când sunt însărcinată, mă simt cu adevărat ca o femeie. E ca și cum: Uau, pot să fac asta. Sunt atât de puternică. Am împins (ființa) asta, am purtat-o, o alăptez, dau viață acestei persoane. Este un sentiment de Wonder Woman. Și este dreptul tău să te bucuri de asta. Sărbătorește-l. Documentează-l. Înrămează-l.”

Citește și:

Foto: Instagram