Karmen – despre muzică, stil și colaborarea cu Krishane

ELLE: Am observat că recent ai avut o schimbare de stil, atât vestimentar cât și muzical. Te-ai inspirat de undeva sau de la cineva? Cum ai ajuns să optezi pentru acest stil?

Karmen: Prin schimbări trecem tot timpul. Tind să cred că stilul meu nu are un nume și mă pot inspira de oriunde și din orice mă atrage. Lucrul care mă influențează cel mai tare atunci când îmi aleg o ținută, pe lângă vremea de afară și locația evenimentului, este starea de spirit pe care o am la momentul respectiv. Și de fiecare dată cu ajutorul Dariei Georgescu, aleg ținutele potrivite.

Muzica este tot ceea ce îmi curge prin vene. Iubesc muzica cu toate stilurile ei și o zi fără muzică e o zi fără viață. Tocmai pentru că mă regăsesc în multe stiluri de muzică și în stiluri vestimentare diferite, nu pot spune că m-am schimbat… ci doar dezvălui câte puțin din mine cu fiecare piesă nouă care sună diferit.

ELLE: Cum ți-ai descrie stilul?

Karmen: Haha! Radical. Aleg acest cuvânt pentru că mă pot trezi cu dorința arzătoare de a purta pantaloni de trening, un tricou larg și părul prins în coc, iar ziua imediat următoare cu chef de waves & heels.

ELLE: Cum ai ajuns să colaborezi cu Krishane? Te orientezi către piața internațională acum? Vei mai avea și melodii în limba română?

Karmen: Pe Krishane l-am cunoscut într-un writing session în Londra unde s-a întâmplat să ne placă super mult „Lock My Hips”, astfel a luat naștere feat-ul nostru. Am avut super vibe și asta s-a simțit și pe piesă și la filmările clipului. Cred că piața internațională pentru orice artist român din industria muzicală este un goal, iar piese în limba română cu siguranță voi mai avea.

ELLE: Ce planuri ai acum în materie de muzică – clipuri noi, concerte, etc?

Karmen: Sesiunile de writing îmi ocupă o mare parte din timp, abia aștept următoarea lansare, mai multe nu pot spune. Stay tuned!

ELLE: Descrie-te în trei cuvinte.

Karmen: Muzică. Iubire. Lumină.

Fotografii: Ștefan Curta

Realizator: Daria Georgescu

Machiaj: Tania Cozma

Coafură: Adonis Enache

Fotografiile au fost realizate la: WWW.UNDA-RECORDING.RO

