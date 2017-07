Karl Lagerfeld, premiat la Chanel Couture Show

Anne Hidalgo l-a premiat pe Karl Lagerfeld cu o medalie Grand Vermeil, cea mai inalta distinctie care poate fi oferita in Paris. Acest premiu se acorda din anul 1911 celor care aduc servicii remarcabile capitalei franceze.

Este un fapt si un premiu remarcabil oferit lui Lagerfeld pentru eforturile pe care le-a depus pentru pentru a readuce in Paris vizitatorii de prestigiu si atentia presei internationale, organizand sase show-uri in capitala franceza doar in ultimul an.

Lagerfeld este cunoscut pentru show-urile spectaculoase, de exemplu chiar ultima sa prezentare a inclus o racheta de 35 de metri, care a decolat spre plafonul Grand Palais. Alte detalii spectaculoase ale show-urilor Chanel – reproduceri ale templului Parthenon sau Templul lui Poseidon.

In decembrie, Lagerfeld a ales ca Palatul Ritz sa gazduiasca colectia “Métiers d’Art” semnata Chanel, pe care a denumit-o „Paris Cosmopolite” pentru a evoca acele timpuri cand femeile elegante din toata lumea se intalneau in hotelul mitic Place Vendôme.

De-a lungul anilor, designer-ul a transformat Grand Palais intr-un glaciar, un supermarket Chanel, un adevarat targ in care a plasat un carusel Chanel urias, dar si o padure ametitoare, asadar, este normal ca designerul sa fie onorat chiar in acest loc.

Text: Teona Tomoiaga

Foto: Arhiva Revistei ELLE