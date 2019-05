Kanye West vorbește deschis despre momentele dificile prin care a trecut din cauza tulburării bipolare

Într-o ediție următoare a show-ului My Next Guest Needs No Introduction, Kanye West a vorbit cu David Letterman despre momentele dificile prin care a trecut de când a fost diagnosticat cu tulburare bipolară: „Când trăiești în această stare, ești foarte paranoic în legătură cu orice. Toată lumea – aceasta este experiența mea, alte persoane au experiențe diferite – interpretează un rol. Totul este o conspirație. Simți că guvernul îți implantează cipuri în cap. Simți că ești înregistrat. Simți toate aceste lucruri. Ai un moment în care te gândești că toată lumea vrea să te omoare. Nu ai încredere în nimeni.”

Kanye a continuat prin a povesti un episod prin care a trecut, spunând că a fost luat în cătușe și separat de cei dragi în timpul tratamentului: „Există această situație în care te pun – îți pun cătușe, îți dau medicamente, te așază în pat și te separă de toți cei pe care îi cunoști. Este un lucru de care sunt foarte fericit, că am avut de-a face cu mine pentru a putea începe să schimb aceste situații.”

Rapperul și-a propus să înlăture stigmatul în ceea ce privește tulburarea bipolară, evidențiind faptul că „este o problemă de sănătate care are un stigmat puternic iar oamenii sunt dispuși să spună orice și să discrimineze în orice fel.” După mai mulți ani în care fanii au speculat că Kanye ar avea probleme psihice, după ce a fost internat în 2016 și a fost nevoit să-și anuleze turneul Saint Pablo, acesta a confirmat vara trecută diagnosticul, odată cu lansarea albumului său, „Ye”, scriind pe copertă „I Hate Being Bipolar. Its Awesome” (Urăsc să fie bipolar. Este minunat.)

Foto: Arhiva Revistei ELLE

