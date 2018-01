Kanye West îi trimite în fiecare zi pe email lui Kim Kardashian West sugestiile lui vestimentare

Nu mai este de mult un secret faptul că Kanye West joacă un rol foarte important în garderoba lui Kim Kardashian West, iniferent că este vorba despre a o îmbrăca din cap până în picoare în haine de la linia lui vestimentară, Yeezy sau de a o îi da mici sugestii.

Se pare că, în ultima vreme, West a trecut la pasul următor. El a început să îi trimită email-uri soției sale, Kim, în fiecare zi, prin care îi spune care sunt schimbările pe care trebuie să le facă la aparițiile ei.

Într-un episod recent din seria „Keeping Up With The Kardashians”, Kim recunoasște faptul că soțul ei îi trimite zilnic sfaturi legate de fashion.

„Kanye mi-a trimis un email în care îmi spunea: Nu trebuie să mai porți ochelari supradimensionați. Acum se poartă cei micuți. Apoi, mi-a trimis aproape un milion de poze de inspirație anii ’90 cu exemple de ochelați mici.”

Având în vedere că am văzut-o pe Kim afișându-se cu ochelari mai mici, de inspirație anii ’90, ni se confirmă faptul că ascuștă de sfaturile sotului ei, Kanye.

Text: Madalina Preda

Foto: Hepta