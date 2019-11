Kaitlynn Carter dezvăluie adevărul despre despărțirea de Miley Cyrus

Kaitlynn Carter a scris un articol pentru ELLE US în care povestește despre cum și-a petrecut vara, făcând referire la o „prietenă de sex feminin” cu care a călătorit. Cu toate că nu a menționat numele lui Miley, este prima declarația pe care ea o face după ce ea și Miley Cyrus s-au despărțit în luna septembrie.

„În iulie am fost într-o vacanță cu o prietenă, iar ceea ce știu este că am fost îndrăgostită de ea. Nu a fost atât de simplu, desigur. Dar nici nu a fost atât de complicat. Până la acea călătorie, nu mi-a trecut niciodată prin minte faptul că voi putea fi capabilă să iubesc o femeie așa cum am iubit-o pe ea. Dar făcând o retrospectivă a poveștilor de iubire pe care le-am trăit, am realizat faptul că niciodată nu am avut un gen de persoană de care să mă îndrăgostesc,” a scris Kaitlynn Carter.

Kaitlynn a mai spus faptul că ea și prietena ei au încercat să treacă împreună peste eșecurile din dragoste de care au avut parte. „Eu și cu prietena mea ne-am petrecut luna august călătorind în Europa și încercând să trecem peste despărțirile de foștii iubiți. Am avut prima mea relație cu o femeie. Pur și simplu s-a întâmplat. Uitându-mă la prietenia de trei ani pe care am avut-o, mi-am dat seama că întotdeauna am fost atrasă de ea într-un mod în care nu eram față de alți prieteni, dar până la acea vacanță nici nu m-am gândit că mă voi îndrăgosti de ea.”

Cu toate că relația dintre Kaitlynn și Miley a fost una de scurtă durată, Kaitlynn a ținut să menționeze faptul că îi este recunoscătoare pentru momentele pe care le-au trăit împreună: „O să rămân întotdeauna recunoscătoare deoarece, datorită ultimei mele relații, am putut descoperi o altă latură neștiută a mea și am fost motivată să mă cunosc mai bine și să mă gândesc la toate posibilitățile în viață. Am fost forțată să mă cunosc într-un mod mult mai profund față de cum o făceam înainte, și nu doar din punct de vedere al preferințelor sexuale. Chiar dacă în presă s-a vorbit că relația noastră ar fi fost doar „o iubire de o vară” sau „o aventură între persoane de același sex”, a fost mai mult de atât. A fost o călătorie profundă de cunoaștere de sine.”

Kaitlynn a vorbit și despre sexualitatea ei și despre faptul că se simte foarte bine cu propria persoană, în ciuda prejudecăților la care a fost supusă: „Nu mă simt de parcă ar trebui să fiu catalogată din punct de vedere sexual într-un fel, sunt bine cu asta. Sunt mult mai atrasă de felul în care o persoană gândește. Nu este vorba despre inteligență, deși asta ajută, ci de cum gândește și cum vede viața. Este un lucru pe care încă îl explorez. Cu toate că nu înțeleg ce înseamnă pentru mine această experiență pe care am avut-o vara asta, este experiența mea.”

Înainte să fie într-o relație cu Miley, Kaitlynn a fost împreună cu Brody Jenner. Cu toate că ei au avut parte și de o ceremonie în Bali, în anul 2018, cei doi nu s-au căsătorit și legal. „Căsătoria a devenit un subiect extrem de mult discutat în spațiul public, dar pentru mine și el, a fost ceva real. El era cel mai frumos bărbat de pe planetă, cu o inimă mare și cu un spirit de aventură. Eram atrasă de el. A devenit prietenul meu cel mai bun și am avut parte împreună de aventuri inedite. Cu tot acest entuziasm care a durat câțiva ani, am realizat că ne-am îndepărtat. Eu am început să ies singură sau cu prietenii mei și știam ce se află în sufletul meu și că era sfârșitul mariajului meu.”

În final, Kailtynn a menționat faptul că speră ca alte persoane care au avut experiențe similare cu ale ei să învețe să își trăiască viața fără regrete: „Sper ca toți să înțeleagă faptul că, atunci când li se acordă o șansă, să înțeleagă cine sunt ei cu adevărat și să nu se bazeze pe ceea ce ni s-a impus să credem despre noi. Să rămâneți curioși. Sunt multe lucruri de descoperit despre voi.”

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro