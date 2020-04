Justin Timberlake se află din nou în mijlocul unei controverse

Justin Timberlake se află din nou în jurul unei controverse din cauza unor afirmații pe care le-a făcut în legătură cu perioada de izolare.

Actorul a fost invitat într-o emisiune pentru postul de radio SiriusXM, ocazie cu care a vorbit despre cum este pentru el și familia lui această perioadă de izolare, dar și cum au reușit să se adapteze. „Noi suntem bine. Ne plângem de faptul că nu este uman să fii părinte 24 de ore din 24”, a spus Justin Timberlake.

Justin Timberlake s-a autoizolat alături de soția lui, Jessica Biel și fiul lor, Silas în Montana. „Suntem într-un loc în care lumea păstrează oricum distanța socială, poți să ieși să te plimbi și chiar să faci o mică plimbare. Suntem norocoși și binecuvântați,” a adăugat Justin Timberlake.

După afirmațiile făcute de Justin Timberlake, fanii l-au criticat destul de dur, în contextul în care foarte mult părinți își cresc singuri copiii, și-au pierdut locul de muncă și nu au posibilitatea de a le oferi copiilor același confort de care dispune actorul.

you guys have one kid and millions of dollars i’m going to lose it pic.twitter.com/3qmkJdKbXu — Sophia Benoit (@1followernodad) April 9, 2020

Im parenting a toddler by myself, trying to simultaneously do that and work from home, and somehow expected to hold it together while my income was cut by 75%. I sincerely want them both punched in the face immediately. — Kelly Ryan (@KayArePea) April 9, 2020

OMFG these people Honestly I would expect this from J. Bieber but J. Timberlake? That has me surprised. — Dave ‘Breaking The Chain’ Swersky (@dswersky) April 9, 2020

@jtimberlake Commiserating over 24 hour parenting…..together?? 🤔 Try being a low income single parent to a child with special needs with absolutely NO support in any way, shape, or form from the other parent. #singleparents — Susan (@smroy84) April 9, 2020

Justin Timberlake și Jessica Biel nu au oferit până acum explicații cu privire la această controversă. Jessica Biel a postat pe Instagram în urmă cu o zi o imagine cu fiul său, cu ocazia aniversării zilei sale de naștere. Ea și-a arătat admirația față de două organizații care depun eforturi pentru ajutorarea copiilor. „Micuțul meu împlinește 5 ani azi! Suntem acasă, acoperiți de piese de lego, dar tocmai am găsit această poză în telefonul meu, făcută anul trecut și m-a binedispus. Cu ocazia zilei lui de naștere, sprijinim @savethechildrem și @feedingamerica, care fac o muncă admirabilă punând la dispoziția copiilor și familiilor hrană”, a scris Jessica Biel.

