Justin Theroux și Emma Stone formează un cuplu?

Justin Theroux și Emma Stone nu au venit împreună în clubul de noapte unde a fost organizată petrecerea, însă la plecare Emma a fost surprinsă zâmbind larg și urmată la scurt timp de Justin Theroux. Fanii nu pot să nu se întrebe dacă este sau nu vorba despre o relație între cei doi.

La o lună de la despărțirea de Jennifer Ansiton, Justin și-a făcut prima apariție în public la show-ul Louis Vuitton de la Paris Fashion Week, unde a stat chiar lângă Emma și Michelle Willliams.

În luna următoare, Justin a postat o poză casual pe contul său de Instagram împreună cu starul din Queer Eye, Jonathan Van Ness, și Emma, la care a scris: “Salvează vieți! Salvează vieți! Salvând vieți! Făcând tot ceea ce este posibil! Bffffffs. And yes. JUST bfffffs”.

Se întâmplă ca cei doi actori să joace împreună în noua serie Netflix, “Maniac”, alături de Jonah Hill. Să nu uităm totuși că Emma este, după câte se știe, într-o relație cu scriitorul și producătorul emisiunii Saturday Night Live, Dave McCary.

Prin urmare iată, se pare că Emma si Justin sunt doar prieteni foarte buni.

Text: Smaranda Olaroiu

Foto: Instagram

