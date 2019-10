Justin Bieber și Hailey Baldwin s-au căsătorit pentru a doua oară

Putem spune că Justin Bieber și Hailey sunt oficial căsătoriți! Cei doi au organizat în Carolina de Sud o a doua ceremonie de căsătorie, la care au invitat familia și prietenii extrem de apropiați.

Domnișoarele de onoare au fost chiar sora lui Hailey, Alaia, dar și verișoara ei, Ireland. La ceremonie au fost prezenți și tatăl ei, Stephen Baldwin, alături de fratele acestuia, actorul Alec Baldwin. Din partea lui Justin, au venit mama lui, Pattie Mallette și fratele lui Justin, Jeremy Bieber.

Ceremonia a fost una extrem de restrânsă, iar Justin și Hailey au reușit să se bucure de compania familiei, dar și a prietenilor. „Invitații au ajuns pe barca din jurul proprietății Palmetto. Cina a avut loc pe marginea lacului. Au fost mai multe lumini și lumânări de jur împrejur. Decorul a fost unul alb foarte aranjat. Toată lumea s-a bucurat pentru ei și au părut extrem de fericiți să-și vadă familia și prietenii alături. Hailey și Justin nu s-au putut opri din zâmbit,” a declarat o sursă apropiată cuplului pentru E! News.

Hailey nu s-a lăsat mai prejos și a purtat o rochie albă, scurtă, care i-a pus corpul în evidență, creată de Vivienne Westwood. Ea a accesorizat acea rochie cu o pereche de sandale cu panglici Jimmy Choo și bijuterii statement. Hailey și Justin au vrut ca petrecerea să fie una obișnuită și să celebreze alături de cei dragi acest moment important pentru ei.

Hailey a fost extrem de implicată în organizarea nunții și a lucrat zi de zi ca fiecare detaliu să fie pus la punct. De asemenea, aceeași sursă apropiată a spus că Justin a vrut ca Hailey să aibă exact ceea ce își dorește. Amândoi sunt nerăbdător și își doresc să îi aibă alături pe cei pe care îi consideră apropiați.

Vezi această postare pe Instagram A blushing bride. 👰🏼 🤟🏻 (📷: Backgrid) O postare distribuită de E! News (@enews) pe Sep 30, 2019 la 1:59 PDT

Într-un interviu pe care Hailey l-a acordat recent pentru Vogue Australia, a vorbit despre modul în care ea vede căsătoria și responsabilitățile care vin odată cu ea. „Uite, mariajul întotdeauna va fi greu și cred că relațiile sănătoase sunt acelea în care depui efort. Nu am trăit niciodată cu cineva. Nu am stat cu cineva în felul acesta, așa că am învățat cum să împart spațiul cu cineva pentru prima dată. Am încercat să ne acomodăm unul cu celălalt și să învățăm cum să fim confortabili. În Canada, avem locul nostru, iar Justin este de acolo, așa că el se simte mult mai confortabil.”

Vezi această postare pe Instagram Vacation officially over back to reality O postare distribuită de Hailey Rhode Bieber (@haileybieber) pe Aug 17, 2019 la 10:07 PDT

„Nu știu sigur ce am făcut ca să merit atâta fericire în viață, dar sunt atât de mândră și recunoscătoare pentru faptul că am o persoană atât de incredibilă cu care să îmi împart viața.” De când și-au făcut publică relația, „cei doi au fost mereu împreună, iar Justin știe că el nu poate trăi fără Hailey”, a dezvăluit o sursă apropiată lor. „Cei doi au avut mai multe discuții despre căsătorie, însă Hailey nu credea că se va întâmpla atât de repede.”

Foto: Instagram

