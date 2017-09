Julianne Moore si Liv Tyler, elegante si senzuale in lenjerie intima

In varsta de 56 de ani, Julianne Moore ne demonstreaza ca putem fi elegante si senzuale, indiferent de varsta, chiar si numai intr-un sutien din dantela neagra, spectaculos ce e drept. La fel de norocoasa Liv Tyler, la 40 de ani expune un posterior ferm intr-o lenjerie cu talie inalta din dantela fina.

Julianne este dovada vie ca senzualitatea nu are varsta

Imaginea colectiei nu putea fi mai reusita! Doua femei puternice, mature, care sa reprezinte un brand de lenjerie intima cu istorie. Noi spunem ca au facut senzatie in campania toamna/iarna 2017 Triumph.

Ne intrebam totusi care sunt trucurile din spatele unei frumuseti impecabile la o varsta precum cea de 56 de ani? .

Julianne poarta un sutien fara fir, modelul “Peony Florale”, din dantela fina si jacard. Ne place sustinerea buna pe care o ofera, desi vorbim despre un sutien confortabil. Pentru femeile ocupate, dar care vor sa apara elegante si feminine poate fi o idee buna sa opteze pentru acest tip de lenjerie.

Pentru un look clasic si care sa mentina putin mister, poti opta asemenea lui Julienne, pentru lenjerie din dantela cu talie inalta si un kimono din matase fina.

Ceea ce nu trece cu vederea este echilibrul machiaj-par-lenjerie. Una din greselile pe care le facem des cu toatele este sa incercam sa ne acoperim defectele, mai ales cand acestea incep sa devina evidente. Un machiaj natural si bucle lejere sunt una din ideile cu stil pentru un look hot.

Liv Tyler, sexy si sassy la 40 de ani

Fiica liderului Steven Tyler de la Aerosmith, Liv, ne-a uimit intr-o lenjerie care ii pune in valoare posteriorul. Indraznet! Ne place atitudinea lui Liv!

Recent, Liv a facut publice detalii despre viata personala. Se pare ca aceasta locuieste la Londra cu Dave Gardner, cel mai bun prieten al lui David Beckham. Aceasta are o relatie de 3 ani cu managerul sportiv Dave Gardner.

Viata din New York este de domeniul trecutului pentru Liv. Mai nou, aceasta prefera viata de familie impreuna cu cei patru copii ai cuplului: Lula Rose, mezina familiei, Sailor Gene si cei doi copii din casatoriile anterioare, Milo si Grey. Liv a declarat pentru revista Red ca “amandoi ne dorim sa avem o familie, copii, companie si iubire. Locurile noastre de munca sunt stresante si suntem mereu ocupati, de aceea familia ne tine impreuna, ceea ce este nemaipomenit, avand in vedere ca pentru majoritatea cuplurilor este greu”.

Un exemplu pentru noi, Liv este o mama si o sotie extraordinara, dar aceasta nu a determinat-o sa renunte si la cariera. Aceasta si-a continuat activitatea fara intrerupere chiar daca si-a schimbat stilul de viata dupa numai o saptamana de la mutarea in Marea Britanie a avut prima colaborare. Si are patru copii in grija! Voi ce spuneti? Noi zicem ca este o femeie puternica si o felicitam!

Text: Madalina Guerrieri

Foto: PR