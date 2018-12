Julia Louis-Dreyfus a vorbit despre propria sa bătălie împotriva cancerului la sân

Julia Louis-Dreyfus a anunțat printr-un mesaj pe Twitter anul trecut că este una dintre femeile care se luptă cu această boală. „Una din opt femei are cancer la sân. Astăzi, eu sunt aceea. Veștile bune sunt că am lângă mine un grup minunat de familie și prieteni care mă sprijină, și o asigurare fantastică. Vestea proastă este că nu toate femeile sunt atât de norocoase, așa că să luptăm cu fiecare cancer și să transformăm îngrijirea medicală universală în realitate”.

Anunțul diagnosticului Juliei a venit la câteva zile după ce a participat la Premiile Emmy din 2017, unde a câștigat un trofeu pentru Outstanding Lead Actress in a Comedy Series, pentru rolul interpretat în „Veep”.

Câteva luni mai târziu, a fost anunțat că „Veep” întârzie producția având în vedere starea de sănătate a Juliei. Actrița a avut grijă să-și informeze frecvent fanii cu privire la stare ei de sănătate. „Erau persoane cu obiective lungi care încercau să mă fotografieze bolnavă și cred că am dezvăluit deja destul de mult având în vedere prezența mea în social media„, le-a spus Julia recent celor de la The New Yorker.

Întrebată de The New Yorker dacă a fost un moment în care a cedat fricii în timpul luptei sale, Julia a răspuns „Genul de moment „Oare voi fi moartă mâine”? Nu m-am lăsat să merg într-acolo. Nu mă înțelege greșit, am fost terifiată. Dar nu m-am lăsat – cu excepția câtorva momente – să mă adâncesc într-un abis. Nu am permis acest lucru”.

„Mă simt diferit, dar nu pot spune exact în ce fel. Încă nu sunt sigură cum să descriu diferența. Pot doar să spun că sunt recunoscătoare, bineînțeles, dar este mai mult de atât„, le-a spus Julia celor de la InStyle în luna septembrie a acestui an, după ce a învins cancerul.

În luna octombrie, Julia Louis-Dreyfus a primit trofeul Mark Twain Prize for American Humor. Tina Fey, Jerry Seinfeld și Tony Hale s-au numărat printre starurile de la Kennedy Center în Washington, D.C., care i-au adus un tribut actriței pentru anii de muncă în industrie.

Citește și:

Brad Pitt și Angelina Jolie încheie lupta pentru custodia copiilor

Foto: Hepta

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK