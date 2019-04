John Legend a încuiat-o pe Chrissy Teigen în afara camerei pentru a putea vedea în liniște premiera Game of Thrones

Este și cazul unuia dintre cuplurile noastre preferate de vedete: Chrissy Teigen – John Legend. Premiera ultimului sezon Game of Thrones a coincis pentru ei cu momentul în care cântărețul și-a încuiat soția în afara camerei unde a vizionat episodul deoarece era îngrijorat că ea va vorbi prea mult și îi va strica întreaga experiență.

Totul a început duminică după amiază când Teigen a făcut o postare pe Twitter în care spunea că nu este fan al acestui serial și că nu va urmări episodul tocmai de dragul soțului ei. „Pun prea multe întrebări despre seriale mult mai simple, așa că John mi-a sugerat să evit Game of Thrones. Pentru binele lui”, a scris ea pe Twitter.

În seara în care a fost difuzat episodul, Legend a luat măsuri extreme pentru a se asigura că vizionează în liniște serialul său preferat. Prin urmare, a încuiat-o pe soția lui în afara camerei unde urmărea Game of Thrones pentru a evita astfel multele întrebări pe care soția sa le-ar fi avut cu siguranță.

the boys locked us out. they wont let us watch #GoT because we talk too much @jenatkinhair @mrmikerosenthal pic.twitter.com/P7PZ05VGGj

— christine teigen (@chrissyteigen) April 15, 2019