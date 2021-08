John Corbett și Bo Derek s-au căsătorit în secret

Dragostea nu are vârstă. O dovedesc John Corbett (60) și Bo Derek (64), care s-au căsătorit în secret în preajma Crăciunului trecut. Vestea a fost dată ieri de actorul american, în cadrul emisiunii The Talk, găzduită de Jerry O’Connell.

„Jerry, nu-mi vine să cred că am uitat să-ți spun că în preajma Crăciunului ne-am căsătorit. Bo și cu mine ne-am căsătorit!”, a spus Corbett.

„Am observat verigheta ta și aveam de gând să spun ceva, dar nu live la TV, dar wow, felicitări!”, a răspuns O’Connell, vizibil surprins.

„Știi, suntem oameni destul de discreți, a completat actorul american. Nu am făcut un anunț. Toți prietenii și familia noastră știau, dar este pentru prima dată când unul dintre noi spune ceva public despre asta, pentru că efectiv nu am avut ocazia. (…) După 20 de ani, am decis să ne căsătorim. Nu am vrut ca 2020 să fie acel lucru la care toată lumea se uită înapoi cu ură… am zis: hai să scoatem ceva frumos din asta”.

Corbett și Derek sunt împreună din 2002, când au făcut cunoștință la un blind date pus la cale de niște prieteni comuni. Deși în 2016 Corbett a spus într-un interviu că el și Derek nu intenționează să facă nuntă pentru că au prea mulți prieteni divorțați în jur, se pare că pandemia l-a determinat să-și schimbe părerea despre necesitatea acestui act simbolic.

În serialul HBO Sex and the City, John Corbett îl interpreta pe nefericitul designer de mobilier Aidan Shaw, pe care Carrie Bradshaw nu doar că l-a înșelat cu Mr. Big, ci pe care l-a și părăsit ulterior, când acesta i-a dat de înțeles că ar vrea să o ia de soție. Aparent, e posibil să-l revedem și în reboot-ul HBO Max And Just Like That…, la care au început filmările vara asta și care va reuni trei dintre cele patru personaje feminine care au marcat istoria serialelor TV.

