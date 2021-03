Jodie Foster, moment special alături de soția ei, Alexandra Hedison, la Globurile de Aur 2021

Jodie Foster a primit în cadrul Globurilor de Aur 2021 premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar într-un lungmetraj în urma performanței sale din thriller-ul The Mauritanian, în care a interpretat-o ​​pe Nancy Hollander. Cu această ocazie, actrița a sărbătorit acasă, alături de soția ei, Alexandra Hedison.

După aflarea veștii că a câștigat acest premiu, actrița și-a sărutat soția, acest moment venind la distanță de opt ani de când Jodie Foster și-a făcut coming out-ul în 2013 la Globurile de Aur. „Îmi iubesc soția. Mulțumesc, Alex!”, a spus Jodie Foster, stând pe canapea alături de Alexandra Hedison și câinele lor.

Jodie Foster kissing her wife at the #GoldenGlobes when she’s been very, understandably, guarded about her personal life, is a huge moment pic.twitter.com/IsLBkUBhVH

— Erik Anderson (@awards_watch) March 1, 2021