Jessie J confirmă despărțirea de Channing Tatum

După ce acum câteva luni o sursă a declarat că Jessie J și Channing Tatum s-au despărțit, acum avem parte și de confirmarea din partea artistei. Jessie J a publicat un scurt video pe Instagram, în care descrie viața ca femeie singură în pandemie.

În clipul postat de Jessie J, ea dansează destul de provocator într-o rochie neagră. „Viața ca femeie singură pe timp de pandemie”, a scris artista, confirmând astfel că acum nu mai este implicată într-o relație.

Pe 26 aprilie, când a fost ziua lui Channing Tatum, Jessie J i-a transmis acestuia un mesaj special, fapt ce i-a făcut pe fani să creadă că cei doi formează din nou un cuplu. „La mulți ani, acestui special bărbat. Ești cu adevărat unic. Sunt atât de recunoscătoare că te-ai născut și chiar și mai bucuroasă că te-am cunoscut”, i-a transmis atunci artista.

Ulterior au fost surprinși împreună, însă mai multe surse declarau că ei sunt prieteni. Relația dintre Jessie J și Channing Tatum a început în octombrie 2018. Cei doi păreau extrem de îndrăgostiți, iar drept dovadă a stat melodia cântată de Jessie J pentru Channing în cadrul unui concert în West Hollywood în septembrie 2019.

În decembrie 2019, Channing Tatum și Jessie J au decis să se despartă, după un an de relație, însă decizia lor era luată cu aproape o lună înainte, conform unei surse. În ianuarie 2020, anunțul mult așteptat de către fani a venit pentru că o sursă a dezvăluit că ei formează din nou un cuplu. Ei au confirmat vestea după ce au apărut împreună pe covorul roșu la gala MusiCares Person of the Year, în Los Angeles. În aprilie 2020, Jessie J și Channing Tatum s-au despărțit din nou.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro