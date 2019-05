Jessica Chastain își exprimă îngrijorarea cu privire la mesajul transmis de un dialog din „Game of Thrones”

Jessica Chastain a scris un mesaj pe Twitter făcând referire la momentul în care personajul Sansa Stark a fost violată în sezonul V al serialului „Game of Thrones”, subiect ce a revenit în povestea din sezonul final. În cel de-al patrulea episod care a apărut la începutul acestei săptămâni, am văzut reuniunea dintre Sansa și The Hound în timpul banchetului dat în cinstea victoriei.

The Hound, care a încercat să o convingă pe Sansa să părăsească alături de el King’s Landing în sezonul II, îi spune că dacă ar fi plecat cu el atunci, ar fi evitat abuzurile de care a suferit de-a lungul seriei, inclusiv violul lui Ramsay Bolton. Sansa i-a răspuns acestuia că „fără Littlefinger și Ramsay și restul, aș fi rămas o mică pasăre pentru toată viața”.

Rape is not a tool to make a character stronger. A woman doesnt need to be victimized in order to become a butterfly. The #littlebird was always a Phoenix. Her prevailing strength is solely because of her. And her alone.#GameOfThrones pic.twitter.com/TVIyt8LYxI

— Jessica Chastain (@jes_chastain) 7 mai 2019