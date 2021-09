Jennifer Love Hewitt a devenit mamă pentru a treia oară

Jennifer Love Hewitt și soțul său, Brian Hallisay, au devenit părinți pentru a treia oară. Anunțul a fost făcut chiar de către actrița în vârstă de 42 de ani pe contul său de Instagram. Aceasta a postat o poză alb-negru cu burtica sa de gravidă, dar și un mesaj emoționant în care dezvăluia că fiul său, Aidan James, a venit pe lume.

„Așa m-au trimis copiii mei la spital. Burta mea a avut un mare succes”, a scris actrița făcând referire la desenele și mesajele scrise pe abdomenul său.

„Se spune că femeile își părăsesc corpul atunci când intră în travaliu… călătoresc până la stele pentru a culege sufletul copilului lor și se întorc în această lume împreună. A fost o mare onoare să te aduc, Aidan James. Acum înapoi la îmbrățișări și odihnă.”, a scris Jennifer Love Hewitt pe contul său de Instagram.

Într-un interviu acordat publicației People, actrita a mărturisit că nu se aștepta să devină mamă din nou, însă că este o surpriză extrem de frumoasă.

„Nu ne-am gândit că se va întâmpla tocmai în acest an nebun, prin care cu toții am trecut. Cred că am reușit să creștem doi copii speciali, care vor fi niște modele grozave”.

În plus, Jennifer a mai dezvăluit și că fiul său, Atticus James, în vârstă de cinci ani a presimțit că este însărcinată, chiar înainte ca ea să știe acest lucru.

Urmărind o reclamă la testele de sarcină de la Clear Blue, fiul ei i-a spus: „Hei, mami, ar trebui să comanzi și tu unul, în caz că e un bebeluș în burta ta.” „Cât de nepoliticos! Tocmai am mâncat mult la cină! Despre ce vorbește?” a fost reacția lui Jennifer. „Nu am respins ideea, dar pur și simplu nu era ceva la care să ne gândim în mod activ.”, a concluzionat actrița.

